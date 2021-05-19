Никакого шансона и плакатов со Шварценеггером: в киевских маршрутках будут обслуживать по-новому

Теперь пассажир вправе пожаловаться на водителя, если тот будет неадекватно себя вести

В столичных маршрутках теперь будут обслуживать по новым правилам. Фото: КГГА

С пандусами, электронными билетами и без музыки в салонах. С июля пассажиров в столичных маршрутках будут обслуживать по-новому. Какие правила пока будут действовать в автобусах на 19-ти маршрутах, узнавал корреспондент Егор Логинов.

Так, теперь остановки будут обязательно объявлять, а их названия – писать на специальных табло в салоне – на двух языках – украинском и английском.

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А водителей переоденут в униформу.

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Видео: Сегодня

"Если пассажир будет видеть какое-то неадекватное хамское поведение со стороны водителя – он будет видеть, как его зовут, его фотографию и может быть соответствующая жалоба. Не только шансона – ничего не будет звучать, кроме разговоров людей или наличия у них наушников. Мы запрещаем любое визуальное загрязнение. Плакаты с культуристами с 90-х со Шварцнегером идут в прошлое. Никаких штор, советских вымпелов", – говорит заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

Ранее мы писали, что на улицах Киева курсирует "антиковидная" маршрутка.

Напомним, в Киеве из-за карантина проезд в общественном транспорте возможен только по спецпропускам.