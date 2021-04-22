Бесплатно и проветривается. На улицах Киева курсирует "антиковидная" маршрутка (фото, видео)

В Киеве заметили странное транспортное средство, которым бесплатно возят всех желающих по городу, – куда едет

По улицам Киева начала курсировать необычная "антиковидная" маршрутка № 666-а: метро "Левобережная" – "Почайна" – "Шулявская". Транспортное средство больше напоминает гигантский байк. Передняя часть "маршрутки" украшена большим черепом.

Реклама

Видео опубликовали в Instagram.

Судя по видео, новый транспорт очень нравится пенсионерам и молодежи, поскольку бесплатный. Пассажирские кресла ограждены металлическими перегородками, а пассажиры едут в шлемах.

Видео: skuratv

Необычную маршрутку запустили киевские блогеры. Они помогают бабушкам надевать на голову шлем и взобраться на высокую подножку "маршрутки".

Инициаторы говорят, что это идеальное транспортное средство, особенно когда проезд в метро только по спецпропускам. Они заверяют, что транспорт безопасный, бесплатный, хорошо продувается ветром и коронавирус там не задерживается.

Реклама

Естественно, что о запуске новой маршрутки ничего не слышали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области. Там говорят, что им сейчас не до шуток и они думают, как пережить локдаун.

А вот в патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что проверят законность данного транспортного средств.

"Если это транспортное средство не зарегистрировано, то его работа незаконная. А если зарегистрировано, то тогда все в рамках закона. Думаю, что патрульные полицейские обратят внимание на необычною технику и остановят ее для проверки документов водителя", – рассказали в патрульной полиции.

В полиции добавили, что если нарушаются правила перевозки пассажиров или отсутствуют документы, копы составят протокол. Однако пока "антиковидную" маршрутку не останавливали.

Реклама

Напомним, в Киеве из-за карантина проезд в общественном транспорте возможен только по спецпропускам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама