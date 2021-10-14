Новые правила внутренних авиаперевозок. Как можно улететь с международного аэропорта "Борисполь"

В стране действуют ограничения / Фото: Сегодня
Недавно правительство приняло изменения в постановление №1236, которые ужесточают требования к пассажирским перевозкам в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидбезопасности. С 21 октября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров внутренних рейсов из международного аэропорта "Борисполь".
Сообщает пресс-служба авиакомпании.
Если вы передвигаетесь в пределах регионов с желтым уровнем, вам необходим один из следующих документов:
- Документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- Негативний результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген COVID-19, действующий 72 часа
Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем, вам потребуется один из следующих документов:
- Документ, подтверждающего получение полного курса вакцинации
- Негативний результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген COVID-19, действующий 72 часа
Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров.
А именно: автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.
Нормы не действуют на городские и внутриобластные перевозки.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. м или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади.
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