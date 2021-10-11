Киев останется без части маршруток – на чем будем ездить

Власти столицы заявили, что нашли нарушения в работе перевозчиков и разрывают с ними договора

В Киеве уберут почти 200 маршруток / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ранее задержали нетрезвого водителя троллейбуса, местные власти разорвали договоры на 21 автобусном маршруте и убирают с улиц 172 маршрутки с поддельными документами.

Об этом сообщается в Telegram-канале заместителя председателя КГГА Константина Усова.

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Что будет вместо этих маршруток?

Отмечается, что переживать за отсутствие транспорта не стоит – на эти маршруты направят компенсаторные силы "Киевпасстранса" и других частных перевозчиков.

По словам Усова, решение приняли после проверок документов. Оказалось, что перевозчики подавали на конкурсы ложные данные: неверные госномера, пассажировместимость, период обновления автопарка, информацию о экологичности машин. Кроме того, на конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие.

"Аудит продолжается, к бурной реакции маршруточных мафии готовы. Попытки саботажа перевозки киевлян только заставят мэрию действовать более решительно", – написал чиновник.