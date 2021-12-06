Общественный транспорт в Киеве сегодня будет курсировать по новым маршрутам – список

Утром общественный транспорт изменил маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня
В понедельник, 6 декабря, в Киеве произошел сбой в работе транспорта. На некоторых участках производятся запланированные дорожные работы.
Про это сообщили в "Киевпасстрансе".
Где изменено движение
Автобусы № 87, 108
Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского по причине проведения дорожных работ.
- Движение автобусов №87 организовано по пр-ту Тычины.
- Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной
Автобус №95
Изменено движение автобусов №95 по ул. Березняковская, остановка "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.
- Движение автобусов № 95 организовано по п-ту Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы без въезда на ул. Березняковскую.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".
Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.
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