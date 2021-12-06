Громадський транспорт у Києві сьогодні курсуватиме за новими маршрутами – список

Зранку громадський транспорт змінив маршрути. / Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 6 грудня, у Києві стався збій у роботі транспорту. На деяких ділянках проводяться заплановані дорожні роботи.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Де змінений рух
Автобуси № 87, 108
Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул. Шумського з причини проведення дорожніх робіт.
- Рух автобусів № 87 організовано по пр-ту Тичини.
- Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній
Автобус № 95
Змінено рух автобусів № 95 по вул. Березняківська, зупинка з.п "Лівий берег" з причини проведення дорожніх робіт.
- Рух автобусів № 95 організовано по п-ту Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми без заїзду на вул. Березняківську.
Чому відбуваються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
Раніше ми писали:
- Вже на початку 2022-го до програми "Київ Цифровий" можна буде додавати віртуальну транспортну картку.
- Картка киянина: ТОП-5 найпоширеніших проблем при оформленні.