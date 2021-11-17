Одним абзацем. Все о повышении стоимости проезда в Киеве

С картой киевлянина проезд в общественном транспорте будет дешевле/Коллаж: Сегодня

С 1 января в Киеве разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе будет стоить 20 гривен. Для владельцев карточки киевлянина стоимость проезда будет меньше — 12 гривен.

Что известно о подорожании проезда

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В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карточки киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при условии покупки 1-9 поездок). Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. Льготы на проезд будут действовать и в дальнейшем. После повышения стоимости проезда в столице, люди были шокированы. Киевляне начали шутить, что тысяча гривен за вакцинацию, которую недавно анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, пойдет на проезд в Киеве. Некоторые люди не против повышения стоимости проезда. Свое мнение обосновывают, мол, отталкиваясь от средней зарплаты в Киеве, стоимость проезда 8-10 гривен — маловата.

Подорожание проезда не только в Киеве: