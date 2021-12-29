Одним абзацем. Все о территориальной обороне Киева

Киев готов отбить нападение России/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве создают систему теробороны города. Это нужно на случай нападения России на столицу. Мэр Виталий Кличко отметил, что нужно быть готовыми к различным возможным сценариям страны-агрессора.

Что известно о территориальной обороне Киева?

По словам мэра Киева Виталия Кличко, заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают столицу подготовиться к различным возможным событиям. В частности, и к худшим. Он подчеркнул, что от безопасности в столице во многом зависит стабильность ситуации в стране. Кроме того, мэр отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации будут брать под охрану различные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко сообщил, что столица создает штаб территориальной обороны. Систему теробороны Киева должны развернуть в ближайшее время. В январе планируют провести командно-штабные учения. Сейчас набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается. В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными фортификациями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Однако, как отмечают бойцы территориальной обороны, наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для России роковым этапом войны. Хорошо вооруженные, обученные и мотивированные солдаты совместно с партизанами раз и навсегда способны похоронить имперские амбиции Кремля в отношении Украины. На днях Минобороны и военные эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" громкий вопрос обороны Киева в случае агрессии со стороны России. Нам рассказали, что уже за несколько дней, с 1 января, начнет действовать закон, что касается территориальной обороны страны. При этом уточнили, что согласно действующему законодательству есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны, которую формируют исключительно военные. Также в Минобороны добавили, что руководители органов местного самоуправления не должны создавать штабов теробороны, но должны принимать участие в их работе. По словам полковника запаса Олега Жданова, существует вероятность во время учений моделирования ситуации по эвакуации горожан в бомбоубежища.

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