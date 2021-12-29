Одним абзацом. Все про територіальну оборону Києва

Київ готовий відбити напад Росії/Колаж: "Сьогодні"

У Києві створюють систему тероборони міста. Це потрібно на випадок нападу Росії на столицю. Мер Віталій Кличко зазначив, що потрібно бути готовими до різних ймовірних сценаріїв країни-агресорки.

Що відомо про територіальну оборону Києва?

За словами мера Києва Віталія Кличка, заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають столицю підготуватися до різних ймовірних подій. Зокрема, і до найгірших. Він підкреслив, що від безпеки у столиці багато в чому залежить стабільність ситуації в країні. До того ж, мер наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Таких у Києві понад 500. Їх у випадку надзвичайної ситуації братимуть під охорону різні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко повідомив, що столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. У січні планують провести командно-штабні навчання. Нині набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває. В умовах партизанського бою цивільні об'єкти столиці можуть стати неприступними фортифікаціями. Наприклад: на спортивному стадіоні сили оборони Києва можуть розмістити військову техніку, транспортні розв'язки стануть опорними пунктами та блокпостами. А кожен будинок у місті буде прихистком для снайперів. Однак, як зазначають бійці територіальної оборони, наземна операція, у разі вторгнення до України, може стати для Росії фатальним етапом війни. Добре озброєні, навчені та мотивовані солдати спільно з партизанами раз і назавжди здатні поховати імперські амбіції Кремля щодо України. Днями Міноборони та військові експерти прокоментували новинам "Сьогодні" гучне питання оборони Києва у разі агресії з боку Росії. Нам розповіли, що вже за кілька днів, з 1 січня, почне діяти закон, що стосується територіальної оборони країни. Водночас уточнили, що згідно з чинним законодавством є чітка вертикаль Сил територіальної оборони, яку формують виключно військові. Також у Міноборони додали, що керівники органів місцевого самоврядування не мають створювати штабів тероборони, але мають брати участь у їхній роботі. За словами полковника запасу Олега Жданова, існує ймовірність під час навчань моделювання ситуації щодо евакуації містян у бомбосховища.

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