Оккупанты начали новую атаку. В центре Киева – мощный взрыв, по Василькову ударили ракетами

Оккупанты ударили по Василькову и Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Киева ночью 27 февраля прогремел мощный взрыв, тем временем российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков.
Об этом сообщают 24 канал и Сегодня.
По одной из версий в Сети, в результате взрывов в Василькове начался пожар на нефтебазе. Пока официальных подтверждений того, что ракета попала именно в нефтебазу, нет.
Также СМИ сообщают, что взрыв прогремел в столице на Печерске.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по Глевахе в Киевской области.
Ситуация в Украине 26 февраля
- В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
- На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал "коктейлей Молотова".
- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве по состоянию на 6:00 утра звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
- Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.