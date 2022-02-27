Оккупанты начали новую атаку. В центре Киева – мощный взрыв, по Василькову ударили ракетами

Оккупанты ударили по Василькову и Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева ночью 27 февраля прогремел мощный взрыв, тем временем российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков.

Об этом сообщают 24 канал и Сегодня.

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По одной из версий в Сети, в результате взрывов в Василькове начался пожар на нефтебазе. Пока официальных подтверждений того, что ракета попала именно в нефтебазу, нет.

Также СМИ сообщают, что взрыв прогремел в столице на Печерске.

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Кроме того, оккупанты нанесли удар по Глевахе в Киевской области.

Ситуация в Украине 26 февраля