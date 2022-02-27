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Окупанти розпочали нову атаку. У центрі Києва – потужний вибух, по Василькову вдарили ракетами

Тетяна Очеретяна
27 лютого, 01:11
Війська РФ запустили ракети по Василькову Київської області, де знаходиться нафтобаза – що там зараз відбувається

Окупанти вдарили по Василькову та Києву / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва вночі 27 лютого прогримів потужний вибух, тим часом російські окупанти обстріляли із ракет Васильків.

Про це повідомляє "24 канал" і "Сьогодні".

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За однією з версій у Мережі, внаслідок вибухів у Василькові почалася пожежа на нафтобазі. Поки що офіційних підтверджень того, що ракета потрапила саме в нафтобазу, немає.

Також ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів у столиці на Печерську.

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Крім того, окупанти завдали удару по Глевасі в Київській області.

Ситуація в Україні 26 лютого

  • Внаслідок війни Росії проти України за більш ніж дві перші доби загинули 198 цивільних . Серед них троє дітей. Крім того, 1115 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
  • На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам : техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"
  • Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога , який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб
  • У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста , зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську звучать як автоматні черги, і вибухи.
  • Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп . Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як притулок.