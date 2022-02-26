Оккупанты открыли огонь возле больницы "Охматдет" (видео)

Бои в Киеве продолжаются/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве враг продолжает стрелять. Боевики открыли огонь возле хирургии новорожденных Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале ТСН.

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Боевики стреляют

На кадрах видно, как в небе летают снаряды и слышны выстрелы. Это еще одно доказательство бессердечия и подлости русских оккупантов.

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

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Такжев столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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