Осталось еще немного! В Киеве почти установили главную елку страны (фото, видео)

На Софийскую площадь завезли гору искусственных веток / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны. Отметим, что в основу елки заложили бетонные блоки весом более 100 тонн. Их устанавливали при помощи автокрана.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Елку продолжают монтировать. Рабочие вставляют в "скелет" трубы, который будет держать ветки.

Напомним, что вокруг основы для елки установили 13 черных тумб. На них установят конструкции для крепления гирлянд.

Также на Софийской площади продолжается монтаж новогоднего катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

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Рабочие устанавливают конструкции, которые будут служить входом в новогодний городок на Софийской площади. Также сюда уже завезли первые новогодние домики, в которых будут продавать сувениры.

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