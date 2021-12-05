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"Полярный Экспресс" и сказка о Щелкунчике: как отмечали Новый год последние 4 года возле главной елки страны

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
5 декабря, 16:13
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В этом году новогодний городок на Софийской площади будет украшен в тематике Рождества
В канун новогодне-рождественских праздников все города Украины превращаются в сказку
В канун новогодне-рождественских праздников все города Украины превращаются в сказку / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлом году главную елку страны традиционно зажгли в День Святого Николая, 19 декабря. В центре Киева установили искусственную елку высотой 31 метр, которую украсили 1,5 тыс. игрушек и более 10 км гирлянд.

Об этом пишет компания Folk Ukraine в Facebook.

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"Новогодние воспоминания – это как теплое одеяло, которое покрывает тебя и от этого вдруг становится так уютно-уютно! Предлагаем взять тебе наше тепленькое одеяло из воспоминаний, сесть поудобнее и вспомнить новогодние приключения последних 4-х лет, которые мы проживали вместе", – пишет Folk Ukraine.

Как праздновали Новый год последние 4 года возле главной елки

  • 2020. Первые празднования в новых условиях, но от этого не менее ожидаемы! Главную елку страны зажигал Виталий Кличко вместе со Святым Николаем.
  • 2019. Тематикой этого года была сказка о Щелкунчике, а празднования были действительно по-особому сказочными.
  • 2018. Мы вместе зажигали на концертах, катались на поезде "Полярного Экспресса" и передавали близким поздравления на большом экране на Софийской площади.
  • 2017. "НеоГод", в котором мы наслаждались необычным парком ледяных скульптур, сказочным амфитеатром под "звездным небом" и, конечно же, нашей украшенной красавицей елкой.

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Когда зажгут елку на Софийской площади в Киеве

Открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря. Как заверяют организаторы новогоднего праздника, главную елку страны украсят новыми игрушками.

Также на Софийской площади продолжается монтаж катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Он, кстати, будет бесплатным для детей. Рабочие говорят, что пока каток на начальной стадии готовности. Они только сделали основу для его размещения.

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Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской площади, в этом году последовательность работ изменили. Сначала сделают каток, обустроят новогодний городок и в последнюю очередь установят и украсят елку. Делается это, чтобы установить гигантский купол из гирлянд над Софийской площадью.

Какой будет елка

Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен, средства предоставляют спонсоры и организаторы.

"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу от количества к качеству", – говорит Игорь Добруцкий, основатель и директор компании Folk Ukraine.

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