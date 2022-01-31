Отбился от стаи? В Киеве по оживленной трассе гулял лебедь (видео)

В столице заметили на одном из проспектов лебедя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на эстакадном мосту в понедельник, 31 января, был замечен гуляющий по проезжей части лебедь.

Видео с пернатым опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

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Лебедь был замечен проспекте Степана Бандеры.

Судя по ролику, водители притормаживали и старались объезжать птицу, поэтому она спокойно разгуливала посреди дороги.

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"Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не слишком опытные", – пишут в Сети.

Где еще можно покормить птиц в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа ВДНХ (ст. метро "Выставочный центр").

Утки же облюбовали больше мест:

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озеро Солнечное;

озеро Тельбин;

Фонтан-памятник возле монумента "Родина-мать";

Озеро в Отрадном парке;

Иорданское озеро на Оболони;

Китаевские пруды в парке "Феофания";

Парк Партизанской славы.

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