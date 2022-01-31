Відбився від зграї? У Києві по жвавій трасі гуляв лебідь (відео)

У столиці помітили на одному із проспектів лебедя / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на естакадному мосту в понеділок, 31 січня, був помічений лебідь, що гуляв по проїжджій частині.
Відео з пернатим опублікував Київ Оперативний у Telegram.
Лебідь був помічений на проспекті Степана Бандери.
Судячи з ролика, водії пригальмовували та намагалися об'їжджати птаха, тому він спокійно розгулював посеред дороги.
"Будьте уважні та обережні, серед учасників дорожнього руху новенькі та не надто досвідчені", – пишуть у Мережі.
Де ще можна погодувати птахів у Києві?
Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (ст. метро "Виставковий центр").
Качки ж уподобали більше місць:
- озеро Сонячне;
- озеро Тельбін;
- Фонтан-пам'ятник біля монумента "Батьківщина-мати";
- Озеро у Відрадному парку;
- Йорданське озеро на Оболоні;
- Китаївські ставки в парку "Феофанія";
- Парк Партизанської слави.
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