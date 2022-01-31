Відбився від зграї? У Києві по жвавій трасі гуляв лебідь (відео)

У столиці помітили на одному із проспектів лебедя / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на естакадному мосту в понеділок, 31 січня, був помічений лебідь, що гуляв по проїжджій частині.

Відео з пернатим опублікував Київ Оперативний у Telegram.

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Лебідь був помічений на проспекті Степана Бандери.

Судячи з ролика, водії пригальмовували та намагалися об'їжджати птаха, тому він спокійно розгулював посеред дороги.

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"Будьте уважні та обережні, серед учасників дорожнього руху новенькі та не надто досвідчені", – пишуть у Мережі.

Де ще можна погодувати птахів у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (ст. метро "Виставковий центр").

Качки ж уподобали більше місць:

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озеро Сонячне;

озеро Тельбін;

Фонтан-пам'ятник біля монумента "Батьківщина-мати";

Озеро у Відрадному парку;

Йорданське озеро на Оболоні;

Китаївські ставки в парку "Феофанія";

Парк Партизанської слави.

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