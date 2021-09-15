Оторвали руку с саблей. В центре Киева вандалы поглумились над популярной скульптурой (фото)

Заявление в полицию написали сразу после пропажи лисенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вандалы поглумились над скульптурой Маленького принца, которая установлена на Пейзажной аллее. Хулиганы отбили принцу руку с саблей, теперь из туловища торчит арматура. Как рассказал сайту "Сегодня" автор скульптуры Константин Скритуцкий, несколько дней назад исчезла скульптура лисенка, который сидел у ног Маленького принца.

"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А минувшей ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", – рассказал сайту "Сегодня" скульптор Константин Скритуцкий.

На архивном снимке лисенок еще находится на своем месте / Фото: Сегодня

Теперь скульптура требует комплексного ремонта. Маленького принца придется демонтировать и восстанавливать в мастерской.

Сейчас скульптура выглядит так / Фото: Сегодня

Стоит отметить, что в месте, где стоит скульптура, городские власти провели реконструкцию Пейзажной аллеи. Чиновники обещали установить здесь камеры видеонаблюдения, но вот есть ли тут камеры, пока неизвестно.

Маленького принца увезут на ремонт / Фото: Сегодня

По словам скульптура, заявление в полицию было написано сразу после пропажи лисенка.

"Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление по поводу разрушенного памятника", – рассказывает нам скульптор Скритуцкий.

Как сообщили в полиции Киева "Сегодня", сейчас изучают все подробности дела.

"Полиция и непосредственно участковый полицейский сейчас изучают материалы, касающиеся фигурки Маленького принца и фигурки лисенка на Пейзажной аллее. Дальнейшими действиями будет установление личности того, кто это совершил", – сообщили нам в пресс-службе полиции Киева.

Руку с саблей уже отбивали

Это уже не первый раз, когда над скульптурой так издеваются вандалы. В 2014 году искалечили парковую скульптуру Маленького принца на Пейзажной аллее в Киеве. После ее забирали на ремонт.

Тогда власти заявили, что из-за участившихся фактов вандализма за скульптурами нужен присмотр.

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