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Они могли спасти кому-то жизнь. Вандалы повредили дефибрилляторы в киевском метро (фото)

19 мая, 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Испортили новые дефибрилляторы на станциях "Университет", "Академгородок", "Крещатик" и "Арсенальная"

Вандалы повредили дефибрилляторы. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Вандалы повредили дефибрилляторы. Фото: Киевский метрополитен/Facebook

На станции "Университет" трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене. И это еще не все.

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Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook.

Также на станциях "Академгородок" и "Крещатик" поврежденные крышки боксов дефибрилляторов. А на станции "Арсенальная" оборудование недавно пытался похитить бездомный.

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

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Напомним, что 52 дефибриллятора были закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья.

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"Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персоналу станции и представителям полиции, если действия пассажиров у оборудования выдаются подозрительными", – пишут в метрополитене.

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

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Помните, что использование дефибриллятора может спасти жизнь вам или вашим близким.

Ранее мы писали, почему из метро Киева не могут изгнать Ленина.

Напомним, в харьковской мэрии сбросили на пол Ленина. Барельеф снял со стены представитель общественной организации "Світанок" и соучредитель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

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