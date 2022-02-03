Ответ Кличко Банковой? Как мэр хочет вернуть себе власть над главами РГА

Виталий Кличко выступил за возобновление работы райсоветов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве собираются возродить райсоветы, упраздненные в 2010 году. Для этого на сессии Киевсовета депутаты создали подготовительную группу, которая займется определением численности и полномочиями районных советов. Такое решение поддержали 100 депутатов Киевсовета.

Почему хотят возродить райсоветы?

Их "воскрешение" – это, очевидно, ответ команды мэра Киева на действия Банковой. Напомним, недавно Кабмин внес изменения в порядок назначения и увольнения глав райгосадминистраций Киева, фактически отстранив от процесса мэра столицы, как человека, который должен подавать руководителей районов.

После этого были уволены трое руководителей столичных районов.

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"Президент подписал увольнение трех руководителей районных администраций. Эти действия ведут к прямой узурпации власти, потому что центральная власть берет на себя полномочия местной общины. Узурпация по своему определению – это захват власти без законного права", – считает депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Первый шаг к райсоветам

Заседание 3 февраля. Фото: Киевсовет

Сегодня на сессии Киевсовета депутаты сделали первый шаг для возрождения райсоветов – создав подготовительную группу, которая до конца марта будет нарабатывать предложения к проектам решений об образовании районных советов в Киеве, определении их численности и численности их аппарата, а также будет определять объем полномочий этих советов.

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Естественно, что райсоветы будут подчиняться мэру, а не назначаться с Банковой или по решению Кабмина.

"Будет учтено мнение депутатов, служащих, экспертов и представителей общественности относительно создания эффективных органов местного самоуправления в районах. Впоследствии будет сформирован проект решения и вынесен на рассмотрение профильных постоянных комиссий горсовета", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Когда будут выборы?

Владимир Бондаренко подтвердил, что по предварительному таймингу осенью 2022 года должны состояться демократические выборы в районные советы с соблюдением основных принципов Европейской хартии местного самоуправления.

Также депутаты Киевсовета решили, что на переходной период – до выборов – полномочия самоуправления в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа. Киевсовет проголосовал и за создание таких подразделений.

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Что говорит Кличко

По словам мэра столицы, эта модель законная и конституционная, и работает в большинстве областных центров Украины, где есть районы.

"Центральная власть пытается лишить местную власть полномочий – при этом перекладывая на нее ответственность за многие вопросы, которые должны решаться совместно. Мэр отвечает за все, и от него киевляне требуют результатов работы. Поэтому главы десяти крупных районов столицы должны подчиняться мэру. Он должен подавать на утверждение кандидатуру руководителей районов. А получилось так, что без согласования с мэром глав районов уволили, без согласования – назначили. И они через неделю даже не пришли, чтобы обсудить свою дальнейшую работу. Потому что их руководитель – не городской голова", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Мнение политолога

Впрочем, политологи считают, что принять решение по возрождению райсоветов можно только на законодательном уровне.

"Принять решение про восстановление райсоветов можно только на законодательном уровне. Назначить любые местные выборы может лишь Верховная Рада Украины, а не Киевсовет", – говорит политолог Владимир Фесенко.

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