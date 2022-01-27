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У Кличко "отберут" трех глав РГА. Мэр жестко ответил Кабмину

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 января, 18:20
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24 января Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве
Виталий Кличко отреагировал на решение Кабмина об увольнении глав районов Киева
Виталий Кличко отреагировал на решение Кабмина об увольнении глав районов Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров согласовал увольнение трех глав районных государственных администраций в Киеве. С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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Кабмин подавляет местное самоуправление?

По словам Кличко, местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами.

"Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона. С политической точки зрения скажу одно: таким "решением" чиновники присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытки построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную!" - написал Кличко.

Он заверил киевлян, что не сдаст интересы общества и будет защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе.

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"Хаоса в управлении Киевом, который сейчас пытаются создать, мы не допустим!" – написал мэр столицы.

Увольнение из-за политической принадлежности?

"Некоторые говорят, что я, якобы, уволю всех представителей провластной партии с должностей в КГГА. Поэтому отмечу, что оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть", – написал Кличко.

Он отметил, чтобы управление – и местное, и государственное – было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным.

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"Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг". Не надо презирать местное самоуправление и давить и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок", - добавил мэр Киева.

Напомним, что 24 января Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – теперь их кандидатуры будет предлагать не глава КГГА, а премьер-министр.

Кабмин согласовал увольнение глав райадминистраций

Кабмин на очередном заседании 26 января 2022 года согласовал увольнение трех глав киевских РГА:

  • Ярослава Лагуты – с должности главы Дарницкой РГА;
  • Игоря Щербака – с должности главы Днепровской РГА;
  • Олега Гаряги – с должности главы Шевченковской РГА.

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