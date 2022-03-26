Война войной, а весна по расписанию. Коммунальщики, несмотря на обстрелы, украшают Киев

Сотрудники "Киевзеленстроя" приводят в порядок зеленые зоны Киева и выращивают в теплицах цветы / коллаж "Сегодня"

Больше месяца Киев стойко выдерживает воздушные атаки российских оккупантов. Столица и города-спутники мужественно защищаются – несмотря на смертельную опасность и варварские разрушения. Тем временем столичные коммунальные службы "воюют" на своем фронте – приводят в порядок столичные парки и скверы, готовятся к высадке цветов.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что несмотря на угрозу обстрелов, их сотрудники готовят свои объекты к весне.

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Сотрудники коммунального предприятия приводят в порядок зеленые зоны района/ фото КП СЗН Днепровского района

Там отмечают, что предприятие перешло на "военные рельсы" с начала российской агрессии. Техника – трактора, экскаваторы, грузовики, поливочные машины задействованы на защите города и при тушении пожаров. Большую часть работ приходится выполнять вручную. Многие сотрудники "Киевзеленстроя" были призваны на военную службу или записались в территориальную оборону.

Ночью – защита, а днем – озеленение

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Все десять районных предприятий по содержанию зеленых насаждений "Киевзеленстроя" продолжают работать в городе.

Директор КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун говорит, что ночью он с оружием в руках защищает город – заместитель командира в территориальной обороне, а утром выходит на работу и занимается озеленением Днепровского района.

Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы

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"На данный момент мы минимальными силами пытаемся сохранить то, что было нами построено в мирное время. Сотрудники, которые имеют возможность выйти на работу, выходят и качественно ее выполняют, если не звучит сигнал воздушной тревоги. Основная наша задача – это весенняя уборка парков и скверов. Проводится озеленение скверов, зеленых зон, сотрудники готовятся к высадке цветов на клумбах", – рассказывает сайту "Сегодня" директор КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун.

После "тревоги" продолжают работу

Когда нет сигналов воздушной тревоги сотрудники "Киевзеленстроя" раскрывают лунки вокруг деревьев, готовят их к весеннему и летнему периоду.

На уборке зеленых зон Днепровского задействованы женщины

В работе задействованы в основном женщины. Они уже привыкли к сигналам воздушной тревоги, но стараются вовремя пройти в укрытия, когда слышат звуки сирен. После отбоя выходят и продолжают уборку или открытие лунок вокруг деревьев. За день в убежище приходится заходить по нескольку раз.

Уже скоро городские клумбы будут радовать киевлян яркими цветами/ фото КО "Киевзеленстрой"

"Это просто золотые люди. Они украшают наш город, несмотря на войну и опасность. Я часто вижу, как они трудятся", – рассказывает жительниц Киева Елена, которая живет возле парка Победа.

Водители на передовой

Зеленстроевцы говорят, что сейчас нужно проводить активный полив деревьев и подпитывать их, но делать это как в мирное время сложно. Поливочные машины предприятия задействованы в тушении пожаров, которые происходят во время обстрелов города и его пригородов.

"Наши водители на передовой. Многие, увы, остались в Сумах и Чернигове, поэтому не имеют возможности вырваться оттуда. Некоторые остались в Ирпене и Буче. Те сотрудники, которые остались в Киеве, выходят на работу. Мы их обеспечиваем зарплатами, несмотря на то, что финансирование значительно уменьшилось", – рассказывает Евгений Ковшун.

Несмотря на опасность сотрудники "Киевзеленстроя" выходят на работу, чтобы сделать наш город красивее

Киев превратится в город-сад

В "Киевзеленстрое" уверены, что война скоро закончится и непременно победой украинского народа.

С декабря в теплицах Днепровского района выращивают цветы для городских клумб

"Мы верим в то, что мы победим. Верим, что прекратятся варварские обстрелы города и Киев вернется к мирной жизни. Мы сделаем все, чтобы наш Днепровский район утопал в цветах, и не только он, а весь Киев. С декабря в наших теплицах выращиваются цветы, которые мы планируем высадить на клумбах нашего района. Мы их не забросили и не дали им пропасть из-за войны. Они ждут своего часа. Мы украсим ими наш район", – добавляет Евгений Ковшун.

Коммунальщики уже готовы высаживать цветы выращенные в теплицах

Он уверен, что новые клумбы в Киеве должны быть в патриотических тонах.

"Мы сделаем клумбы невероятно красивыми. Я уверен, что Киев будет цветущим и зеленым, как это было до войны. Нам необходимо восстанавливать поврежденные здания и помогать другим городам, которые пострадали от российской агрессии", – рассказывает Евгений Ковшун.

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