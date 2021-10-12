Пассажиры в шоке: в киевском вагоне метро появился маникюрный салон (фото)

Киевляне удивились, такого в метро еще не видели / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене сегодня, 12 октября, произошел необычный перфоманс. Прямо в вагоне подземки девушки делали маникюр. Здесь установили стол и разложили специальное оборудование для процедуры.

Как позже сообщили "Сегодня" в пресс-службе столичной подземки, это их особенный проект.

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"Здесь столько всего, что можно встретить в метро и может бесследно исчезнуть, если мы не будем поддерживать своей гривней. Потому торговля должна быть в торговых рядах, музыка в концерт-холлах, как и вся остальная деятельность. Этим проектом с Антоном Скуратовим мы напоминаем, что поддерживать стоит легальное и в тех местах, где оно должно быть", – сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Пассажиры поезда в недоумении – никто не понимает, что происходит. Фото: Дмитрий Святненко / Фото: Facebook

По их словам, к акции присоединилась Джерри Хейл.

Участники проводят акцию, в их числе Джерри Хейл / Фото: КП "Киевский метрополитен"

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Кто такая Джерри Хейл

Jerry Heil (Джерри Хейл) – это украинская певица и видеоблоггер, которая прославилась благодаря своим каверам на известные песни на своем Youtube-канале.

Позже, благодаря ряду нашумевших песен и участию в проекте X-Factor Яна, настоящее имя исполнительницы, резко ворвалась в элиту украинского шоу-бизнеса, и на сегодняшний день радует нас новыми, уникальными песнями, в которых отражена вся уникальность и самобытность артистки, чем она и завоевала огромную армию поклонников по всей стране, и за ее пределами.

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