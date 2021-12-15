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Под Киевом ДТП – водитель потерял сознание за рулем (фото)

Ольга Кравченко
15 декабря, 13:04
Водителей и пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу

В Киевской области в аварии пострадало трое людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром в Бородянке (Киевская область) произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля – Lada и Chery.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Как оказалось, водитель Lada потерял сознание и потому въехал в оппонента.

"Свидетели добавляют, что когда водитель таки очнулся – от него был слышен запах алкоголя", - пишут в Сети.

Столкнулись два легковых автомобиля / Фото: Киев Оперативный

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По предварительной информации, все трое (водители автомобилей и пассажир Lada) были госпитализированы.

Всех участников аварии госпитализировали / Фото: Киев Оперативный

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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