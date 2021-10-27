Под Киевом прогремел мощный взрыв: горел завод (фото, видео)

Взрыв произошел на территории предприятия "Втортех" / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 27 октября произошел взрыв установки по переработке алюминия в одном из помещений завода в Броварах. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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"На месте происшествия работали работники наряда реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Броварского районного управления полиции и работники ГСЧС, локализовавшие пожар", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, из людей никто не пострадал.

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Полиция открыла производство

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Спасатели вовремя потушили пламя / Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, следственные действия продолжаются.

Полиция открыла производство / Фото: Нацполиция

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