Під Києвом прогримів потужний вибух: горів завод (фото, відео)

Вибух стався на території підприємства "Втортех" / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 27 жовтня стався вибух установки з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу у Броварах. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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"На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Броварського районного управління поліції та працівники ДСНС, які локалізували пожежу", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, із людей ніхто не постраждав.

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Поліція відкрила провадження

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти тисяч рублів або виправні роботи строк до двох років, або обмеження волі строк до трьох років.

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Рятувальники вчасно загасили полум'я / Фото: Нацполиция

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх причин та обставин події, слідчі дії продовжуються.

Поліція відкрила провадження / Фото: Нацполиция

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