Под Киевом пьяный полицейский устроил смертельное ДТП (фото, видео)

Пьяный полицейский не справился с управлением/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где недавно в ДТП серьезно пострадала маленькая девочка, полицейский батальона патрульной полиции Белой Церкви Киевской области в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.

Об этом сообщает пресс-служба теруправления ГБР в Киеве.

Реклама

Детали инцидента

28 октября правоохранитель завозил домой своего товарища, с которым они вместе отдыхали. Патрульный превысил скорость и не справился с управлением и врезался в бетонный столб.

За рулем автомобиля был сотрудник полиции/Фото: Facebook: теруправление ГБР в Киеве

Реклама

Умер молодой парень

В результате аварии, 19 летний пассажир правоохранителя получил серьезные травмы и был госпитализирован.в Белоцерковскую городскую больницу. На следующий день парень умер.

Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы/Фото: Facebook: теруправление ГБР в Киеве

Действия правоохранителей

Патрульного подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Читайте также