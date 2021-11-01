Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП (фото, відео)

П'яний поліцейський не впорався з керуванням/Колаж: Сьогодні
У Київській області, де нещодавно у ДТП серйозно постраждала маленька дівчинка, поліцейський батальйону патрульної поліції Білої Церкви Київської області у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну аварію
Про це повідомляє прес-служба теруправління ДБР у Києві.
Деталі інциденту
28 жовтня правоохоронець завозив додому свого товариша, з яким вони разом відпочивали. Патрульний перевищив швидкість і не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.
Помер молодий хлопець
Внаслідок аварії, 19-річний пасажир правоохоронця отримав серйозні травми та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні. Наступного дня хлопець помер.
Дії правоохоронців
Патрульного підозрюють у порушенні правил дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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