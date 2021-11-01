Під Києвом п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП (фото, відео)

П'яний поліцейський не впорався з керуванням/Колаж: Сьогодні

У Київській області, де нещодавно у ДТП серйозно постраждала маленька дівчинка, поліцейський батальйону патрульної поліції Білої Церкви Київської області у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну аварію

Про це повідомляє прес-служба теруправління ДБР у Києві.

Реклама

Деталі інциденту

28 жовтня правоохоронець завозив додому свого товариша, з яким вони разом відпочивали. Патрульний перевищив швидкість і не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

За кермом автомобіля був працівник поліції/Фото: Facebook: Теруправління ДБР у Києві

Реклама

Помер молодий хлопець

Внаслідок аварії, 19-річний пасажир правоохоронця отримав серйозні травми та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні. Наступного дня хлопець помер.

Правоохоронцю загрожує до 10 років в'язниці/Фото: Facebook: Теруправління ДБР у Києві

Дії правоохоронців

Патрульного підозрюють у порушенні правил дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Читайте також