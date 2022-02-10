Под Киевом пьяный водитель без прав разгромил ряд припаркованных автомобилей (видео)

В ДТП пострадали пять автомобилей. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Борисполе, что вблизи Киева, пьяный водитель влетел в ряд припаркованных автомобилей. В результате пять из них получили повреждения.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области.
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Инцидент произошел 9 февраля, около 22 часов на улице Головатого.
Прибывшие по указанному адресу патрульные установили, что водитель транспортного средства Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. В результате столкновения пострадавших нет.
Нарушителя задержали
Во время общения с водителем Mazda правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения, однако из-за состояния опьянения водитель отказался. Поведение у него было дерзкое: кричал, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал.
Правонарушителя доставили в отделение полиции, где составили ряд административных материалов:
- два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),
- протокол по ст. 122-4 (оставление места ДТП),
- протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения),
- протокол по ст. 173 (Хулиганство),
- вынесено постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без водительского удостоверения) КУоАП.
Водитель был отстранен от управления транспортным средством.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управление – 5%.
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