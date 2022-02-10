Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Происшествия

Под Киевом пьяный водитель без прав разгромил ряд припаркованных автомобилей (видео)

Инна Собора
10 февраля, 08:01
На него составили сразу пять протоколов и отобрали автомобиль

В ДТП пострадали пять автомобилей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Борисполе, что вблизи Киева, пьяный водитель влетел в ряд припаркованных автомобилей. В результате пять из них получили повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области.

Реклама

Подробности

Инцидент произошел 9 февраля, около 22 часов на улице Головатого.

Прибывшие по указанному адресу патрульные установили, что водитель транспортного средства Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. В результате столкновения пострадавших нет.

Реклама

Нарушителя задержали

Во время общения с водителем Mazda правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения, однако из-за состояния опьянения водитель отказался. Поведение у него было дерзкое: кричал, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал.

Правонарушителя доставили в отделение полиции, где составили ряд административных материалов:

  • два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),
  • протокол по ст. 122-4 (оставление места ДТП),
  • протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения),
  • протокол по ст. 173 (Хулиганство),
  • вынесено постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без водительского удостоверения) КУоАП.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управление – 5%.

Раньше мы писали: