Под Киевом пьяный водитель без прав разгромил ряд припаркованных автомобилей (видео)

В ДТП пострадали пять автомобилей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Борисполе, что вблизи Киева, пьяный водитель влетел в ряд припаркованных автомобилей. В результате пять из них получили повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области.

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Инцидент произошел 9 февраля, около 22 часов на улице Головатого.

Прибывшие по указанному адресу патрульные установили, что водитель транспортного средства Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. В результате столкновения пострадавших нет.

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Нарушителя задержали

Во время общения с водителем Mazda правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения, однако из-за состояния опьянения водитель отказался. Поведение у него было дерзкое: кричал, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал.

Правонарушителя доставили в отделение полиции, где составили ряд административных материалов:

два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП),

протокол по ст. 122-4 (оставление места ДТП),

протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения),

протокол по ст. 173 (Хулиганство),

вынесено постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без водительского удостоверения) КУоАП.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управление – 5%.

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