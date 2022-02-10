Під Києвом п'яний водій без прав розтрощив кілька припаркованих автомобілів (відео)

В ДТП постраждали п'ять авто. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Борисполі, що поблизу Києва, п'яний водій влетів у кілька припаркованих автомобілів. В результаті п'ять із них були пошкоджені.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Київської області.
Подробиці
Інцидент стався 9 лютого, близько 22-ї години на вулиці Головатого.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Унаслідок зіткнення потрепілих немає.
Порушника затримали
Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, проте від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Поведінка в нього була зухвала: кричав, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував.
Правопорушника доправили до відділку поліції, де склали низку адміністративних матеріалів:
- два протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП),
- протокол за ст. 122-4 (залишення місця ДТП),
- протокол за ст. 130 (керування в стані сп’яніння),
- протокол за ст. 173 (хуліганство),
- винесено постанову за ст. 126 (керування транспортним засобом без посвідчення водія) КУпАП.
Водія відсторонили від керування транспортним засобом.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- керування в стані сп'яніння – 5%.
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