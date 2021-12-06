Пользователей стало еще больше. Сколько людей установили приложение "Киев Цифровой"

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту / Коллаж "Сегодня"
Приложение Киев Цифровой установили около 500 тысяч пользователей.
Об этом сообщает ДИКТ.
Детали
С начала года реализовали 320 тысяч транспортных карт. В среднем в 2021 году киевляне покупают около тысячи карт в день.
Что доступно уже сейчас
В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".
С новым сервисом киевляне смогут:
- просматривать маршруты и остановки городского транспорта;
- смотреть движение транспорта на карте;
- сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой;
- подать электронную петицию.
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