Пользователей стало еще больше. Сколько людей установили приложение "Киев Цифровой"

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту / Коллаж "Сегодня"

Приложение Киев Цифровой установили около 500 тысяч пользователей.

Об этом сообщает ДИКТ.

Реклама

Детали

С начала года реализовали 320 тысяч транспортных карт. В среднем в 2021 году киевляне покупают около тысячи карт в день.

Что доступно уже сейчас

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".

С новым сервисом киевляне смогут:

Реклама

просматривать маршруты и остановки городского транспорта;

смотреть движение транспорта на карте;

сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой;

подать электронную петицию.

Ранее мы писали: