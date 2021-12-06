Користувачів побільшало. Скільки людей встановили додаток "Київ Цифровий"

У додатку можна поповнити поїздками транспортну карту / Колаж "Сьогодні"
Додаток Київ Цифровийвстановили близько 500 тисяч користувачів.
Про це повідомляє ДІКТ.
Деталі
З початку року реалізували 320 тисяч транспортних карток. У середньому 2021 року кияни купують близько тисячі карток на день.
Що доступно вже зараз
У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".
З новим сервісом кияни зможуть:
- переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;
- дивитися рух транспорту на карті;
- зберігати потрібні маршрути, щоб їх під рукою;
- подати електронну петицію.
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