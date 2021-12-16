Сняли трехдневный асфальт. В центре Киева разрыли огромную яму, движение перекрыто (фото)

На бульваре Шевченко в Киеве перекрыли движение. Там разрывают асфальт, чтобы начать ремонт трубопровода.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
На бульваре уже разрыли яму, трубопровод снова "устал". Воды в соседнем доме нет. Перекрыто движение в сторону Бессарабки, работает только одна полоса.
Далее по теме
На фото можно увидеть, что рабочие сняли асфальт, который был уложен совсем недавно.
На бульваре Шевченко работает много техники. Фото: "Сегодня"
Что говорят коммунальники
В Telegram-канале Киев Трафик утром сообщили, что из-за повторного риска обвала покрытия на бульваре Тараса Шевченко в Киеве ограничено движение транспорта.
На днях там устраняли обвал асфальта. Однако в данный момент решили заменить часть трубопровода во избежание дальнейших аварий.
"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульв. Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода" , – говорится в сообщении.
Работники укладывают асфальт в ночь на 13 декабря. Фото: замглавы КГГА Николай Поворозник
Не первый ремонт за последние дни
Вечером 12 декабря полиция Киева сообщила, что на бульваре Тараса Шевченко из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении улицы Крещатик.
До утра дорожники там восстановили асфальтное покрытие. И возобновили движение транспорта.
Нет холодной воды в домах
Как стало известно, на бульваре Шевченко повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, построенном еще в 1956 году, поэтому причиной аварии является износ водопроводной сети и большая нагрузка на нее.
16 декабря по состоянию на 10:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- бульв. Шевченко, 1, 1б;
- ул. Гонгадзе, 32д;
- ул. Маяковского, 40;
- ул. Клена, 1-52.
Ранее мы писали:
- В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта до 17 января 2022 года.
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления.