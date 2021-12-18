Последние приготовления. Что происходит на Софийской площади в Киеве перед открытием елки (фото)

Вечером в Киеве зажгут главную елку страны. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Софийской площади продолжаются последние приготовления открытие новогодней елки.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
За пара часов до торжества, на локации тестируют свет и собирают сцену. Там уже развесили игрушки и украшения.
Софийская площадь в канун открытия елки. Фото: "Сегодня"
Открытие елки впервые перенесли
Традиционно главную елку в Киеве зажгли 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция была нарушена.
Как пояснили организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади засветят 18 декабря в 17:00 за день до праздника Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов к 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Корреспондент "Сегодня" наблюдал, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там прикрепили на ветках 20 тысяч золотых и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
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