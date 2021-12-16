Елки с "запашком": в Киеве придумали, как уберечь деревья от городских браконьеров

Такая елка не доставит радости в дом на новогодние праздники, а наоборот станет наказанием

Теперь за вырубку елок киевлянам грозят не только штрафы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве коммунальщики придумали, как уберечь елки от недобросовестных людей. Деревья отделывают специальным раствором, который будет выделять неприятный запах при попадании в закрытое помещение.

Об этом сообщили в Киевзеленстрое.

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Специальную обработку перед новогодними праздниками проходят все хвойные деревья – молодые елки, сосны и даже туи, можжевельники и кипарисы.

"Чтобы уберечь деревья от посягательств недобросовестных граждан, районные КП УЗН обрабатывают хвойные насаждения специальными растворами, в том числе, репеллентами. Они в теплом помещении выделяют очень неприятные стойкие запахи, так что новогоднее дерево точно не доставит радости в дом", – сообщили в "Киевзеленстрое".

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Хвойные деревья обрабатывают специальным раствором. Фото: Киевзеленстрой

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Штрафы за срубленные елки

Пока озеленители обрабатывают деревца "зловонными" веществами, лесоводы усиленно патрулируют свои территории, при необходимости привлекая работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

Каждое самовольно срубленное или сломанное дерево влечет штраф, размер которого зависит от диаметра ствола:

до 10 см – 545 грн,

от 10 до 14 см – 960 грн,

от 14 см – 2465 грн.

Кроме того, нарушители будут вынуждены уплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510 – 1020 грн).

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