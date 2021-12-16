Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Елки с "запашком": в Киеве придумали, как уберечь деревья от городских браконьеров

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 16:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такая елка не доставит радости в дом на новогодние праздники, а наоборот станет наказанием
Теперь за вырубку елок киевлянам грозят не только штрафы.
Теперь за вырубку елок киевлянам грозят не только штрафы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве коммунальщики придумали, как уберечь елки от недобросовестных людей. Деревья отделывают специальным раствором, который будет выделять неприятный запах при попадании в закрытое помещение.

Об этом сообщили в Киевзеленстрое.

Реклама

Специальную обработку перед новогодними праздниками проходят все хвойные деревья – молодые елки, сосны и даже туи, можжевельники и кипарисы.

"Чтобы уберечь деревья от посягательств недобросовестных граждан, районные КП УЗН обрабатывают хвойные насаждения специальными растворами, в том числе, репеллентами. Они в теплом помещении выделяют очень неприятные стойкие запахи, так что новогоднее дерево точно не доставит радости в дом", – сообщили в "Киевзеленстрое".

Реклама

Хвойные деревья обрабатывают специальным раствором. Фото: Киевзеленстрой

Реклама

Штрафы за срубленные елки

Пока озеленители обрабатывают деревца "зловонными" веществами, лесоводы усиленно патрулируют свои территории, при необходимости привлекая работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

Каждое самовольно срубленное или сломанное дерево влечет штраф, размер которого зависит от диаметра ствола:

  • до 10 см – 545 грн,
  • от 10 до 14 см – 960 грн,
  • от 14 см – 2465 грн.

Кроме того, нарушители будут вынуждены уплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510 – 1020 грн).

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 497

заболело за неделю в Киeвe

-8%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять