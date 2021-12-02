А так можно было? Повышение цен на проезд в столице отсрочат за счет киевлян

Цены на проезд в общественном транспорте Киева обещают не поднимать до конца отопительного сезона. / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Киева решили, как сдержать повышение цен на проезд в коммунальном транспорте. Для этого транспортным предприятиям Киева будет выделено из городского бюджета дотацию в размере 500 млн грн.

Об этом во время заседание Киевсовета заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, Киевсовет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств "Киевпасстрансу" и "Киевскому метрополитену".

"Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть как неотложный проект решения об изменениях в Программу экономического и социального развития и бюджета города на 2021 год. Средства должны получить транспортные предприятия города – "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен" – 500 миллионов гривен – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города", – сообщил Кличко.

Когда цены все же повысят

Ранее мэр Киева заявил, что стоимость проезда в транспорте Киева до конца отопительного сезона не будет пересматриваться.

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"Как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – сообщил Кличко.

Новые тарифы

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.

При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность покупки месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн. в зависимости от типа проездного.

Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

Важно добавить, что город сохраняет льготы всем социально уязвимым категориям населения.

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