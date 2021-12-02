А так можна було? Підвищення цін на проїзд у столиці відтермінують за рахунок киян

Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва обіцяють не піднімати до кінця опалювального сезону. / Фото: Колаж: Сьогодні
Влада Києва вирішила, як стримати підвищення цін на проїзд у комунальному транспорті. Для цього транспортним підприємствам Києва виділять з міського бюджету дотацію у розмірі 500 млн грн.
Про це під час засідання Київради заявив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, Київрада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів "Київпастрансу" та "Київському метрополітену".
"Пропоную на засіданні у наступний вівторок розглянути як невідкладний проєкт рішення про зміни до Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Кошти повинні отримати транспортні підприємства міста – "Київпастранс" і "Київський метрополітен". 500 мільйонів гривень – як дотацію на тариф на проїзд у комунальному транспорті міста", – повідомив Кличко.
Коли ціни все таки підвищать
Раніше мер Києва заявив, що вартість проїзду у транспорті Києва до кінця опалювального сезону переглядатись не будуть.
"Як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!" – повідомив Кличко.
Нові тарифи
- Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
- У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (за умови купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок).
- Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
- Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.
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