Пригород Киева затянуло дымом: горело сразу несколько домов (видео)

Пожар начался в частном доме на четыре семьи в Буче и перекинулся на соседние здания, есть несколько версий возгорания

Город Буча, расположенный в паре десятков километров от Киева, окутало дымом. По предварительной информации, полностью выгорел частный дом, пожар также перекинулся на соседние дома.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Видео, на котором в небо поднимается огромный столб дыма, также опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Как сообщил очевидец с места события, полностью сгорел частный дом на четыре хозяина. При этом огонь перекинулся еще на два дома, там сгорели и обвалились крыши.

Причина возгорания пока точно не известна, но на слуху несколько версий.

"Одни говорят – женщина пьяная уснула с сигаретой. Другие – сено в заброшенном доме почему-то загорелось и огонь пошел по кругу", – рассказал "Сегодня" очевидец, который помогал погорельцам выносить вещи из охваченных огнем домов.

По предварительной информации, пострадавших нет, только несколько человек надышались дымом, потому что люди помогали пожарным.

Пожар тушили в течение двух часов.

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