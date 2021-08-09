Передмістя Києва затягнуло димом: горіло відразу кілька будинків (відео)

Пожежа почалася в приватному будинку на чотири сім'ї в Бучі і перекинулася на сусідні будівлі, є кілька версій загоряння

Місто Буча, розташоване за два десятки кілометрів від Києва, оповило димом. За попередньою інформацією, повністю вигорів приватний будинок, пожежа також перекинулася на сусідні будинки.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Відео, на якому в небо піднімається величезний стовп диму, також опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Як повідомив очевидець з місця події, повністю згорів приватний будинок на чотири господарі. При цьому вогонь перекинувся ще на два будинки, там згоріли і обвалилися дахи.

Причина загоряння поки точно не відома, але на слуху кілька версій.

"Одні кажуть – жінка п'яна заснула з цигаркою. Інші – сіно в покинутому будинку чомусь загорілося і вогонь пішов по колу", – розповів "Сьогодні" очевидець, який допомагав погорільцям виносити речі з охоплених вогнем будинків.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, тільки кілька людей надихалися димом, тому що люди допомагали пожежникам.

Пожежу гасили протягом двох годин.

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