Пробки и сбой в работе транспорта – где не проехать в Киеве

В столице проблемы с движением транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение трамваев задерживается, также в городе образовались пробки.
Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
Задерживается движение трамваев
- Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Василенко 5 в направлении ул. Старовокзальная по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Пробки в городе
В столице пробки на Северном мосту. Там проводят дорожные работы. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
Также движение транспорта затруднено на Броварском проспекте.
В центре стоит бульвар Тараса Шевченко.
А также бульвар Дружбы народов.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.
"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.