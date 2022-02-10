Затори та збій у роботі транспорту – де не проїхати у Києві

У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві знову стався збійу роботі громадського транспорту. Рух трамваїв затримується, також у місті утворилися затори.
Про це повідомили у "Київпастрансі ".
Затримується рух трамваїв
- Затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка 5 у напрямку вул. Старовокзальна через ДТП. На місце викликано поліцію.
Затори у місті
У столиці затори на Північному мосту Там проводять дорожні роботи. Про це свідчить онлайн сервіс Google maps.
Також рух транспорту ускладнений на Броварському проспекті.
У центрі "стоїть" бульвар Тараса Шевченка.
Також бульвар Дружби народів.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме ДТП.
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.