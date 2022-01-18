Проезд для школьников в Киеве будет бесплатным, но не для всех: условия

У детей должна быть специальная электронная карточка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Проезд в общественном транспорте Киева для школьников останется бесплатным. Но для этого необходимо оформить электронную карточку учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Сколько детей уже имеют электронную карту

Проект "Электронная карта ученика" был начат еще в 2019 году. С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте.

В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.

Что будет с теми, кто не оформит

Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте.

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Для чего вводят такие карты

В КГГА объяснили, что электронная карточка учащегося позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками.

"Столица является лидером в использовании современных сервисов. Благодаря электронной карте ученика мы со стопроцентной точностью можем оплачивать транспортную услугу, которую предоставляем за счет городского бюджета учащимся-киевлянам", – сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что с помощью этой карты в будущем школьники смогут оплатить питание, а родители – контролировать оценки своих детей.

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