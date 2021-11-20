Прогулки в карантин. В обычной многоэтажке киевляне могут увидеть Версаль (фото)

Житель столицы создал у себя в подъезде настоящий шедевр / Фото: Сегодня

Одно из самых удивительных мест в Киеве – это лестничная клетка в жилом доме на улице Радужной, 11-а. Здесь киевлянин Владимир Чайка создал невероятный интерьер в подъезде, который многие называют "Киевским Версалем". Стены вдоль лестничных маршей украшены красивейшей лепниной, картинами, статуэтками. Как сообщает корреспондент "Сегодня", даже мусоропровод тут особенный – в виде античной колонны.

Необычный подъезд

С пенсионером Владимиром Чайкой мы встречались уже не раз. Созданная им красота поражает не только киевлян, но и гостей города.

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Мы решили узнать у мастера, как он переживает коронавирус и что нового появилось в его подъезде. Мастер обожает литературу, поэзию и все-все про искусство. Поэтому и освоил технологию изготовления лепнины. С формами Чайке помог его хороший знакомый, который научил секретам этого мастерства.

Удивительный подъезд находится на улице Радужной. Фото: Александр Марущак / Фото: Сегодня

Украшать подъезд дома Владимир Васильевич начал еще около 20 лет назад, чтобы жить в нем было нескучно и приятно. Чайка украсил зеркалом и картинами даже кабину лифта.

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Киевлянин Владимир Чайка много лет создавал красоту. Фото: Александр Марущак / Фото: Сегодня

Наводить красоту он начал с 7 этажа. Каждая его работа – это времена года. Например, 7 этаж он называет "Весной" и "Летом", шестой – "Зимой", пятый – "Осенью". На стенах в парадном 16 женских портретов и восемь картин-репродукций. Еще как минимум 5 мастер планирует установить в будущем.

Подъезд также украшают женские портреты. Фото: Александр Марущак / Фото: Сегодня

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Здесь можно увидеть репродукции "Качели", "Весенние каникулы", "Урок танцев", "Урок музыки", "Урок обольщения".

Работу остановил карантин

Из-за коронавируса мастеру пришлось временно приостановить работы по украшению подъезда.

"На пятом этаже я оформил стену, где установил репродукцию картины Рубенса – это его автопортрет с женой. Теперь возле лифта красиво. Лепнину вскрыл краской под золото и еще планировал докрасить, нужно привести в порядок потолок и общее обрамление. В общем, пятый этаж нужно еще доделывать, а я, как и прежде, планирую дойти с ремонтом до площадки 4 этажа", – рассказывает сайту "Сегодня" Владимир Чайка.

Каждый этаж создан в разном стиле. Фото: Александр Марущак / Фото: Сегодня

Появились недовольные

Владимир Васильевич говорит, что в подъезд продолжают наведываться туристы. Люди регулярно приходят посмотреть необычное парадное даже во время пандемии.

"Заходят парами или по нескольку человек. Мне это очень нравится, но оказалось, что не все соседи довольны таким паломничеством. Некоторые говорят, что гости ломают лифт и очень много их приходит. Честно, я не вижу в этом ничего плохого, если людям интересно. Они приходят, смотрят и многие хотят сделать красоту в своем доме. Даже пусть без лепнины, но лишь бы было чисто и уютно", – рассказывает нам Владимир Чайка.

Посмотреть на "Версаль" приходит много желающих. Фото: Александр Марущак / Фото: Сегодня

Кстати, посмотреть на необычный подъезд приходит в основном молодежь. На фоне картин делают фотографии, даже однажды девушки пришли с целым набором красивых платьев и устроили на лестничной клетке настоящую фотосессию.

Продолжение обязательно будет

Для Владимира Чайки украшение подъезда – это не работа, а хобби. Нам признается, что руки чешутся, так хочет помастерить в подъезде, но врачи попросили максимально ограничить контакты.

"Это практически невозможно на лестничной клетке. Там постоянно проходят соседи, приходят люди, чтобы посмотреть на лепнину. Поэтому я пока отложил завершение работы до лучших времен. Хотя, мой товарищ, который живет на пятом этаже, постоянно подгоняет меня. Как только встретимся, спрашивает, когда наведу там красоту. Кстати, у него родился внук, так я ему подарил репродукцию Рубенса. А что? Я все картины дарю своим соседям. Они проходят мимо и видят свои подарки, любуются. Так что продолжение обязательно будет!", – обещает Владимир Чайка.

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