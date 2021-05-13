Проси 25, чтобы согласовать 15: эксперт вспомнил о старой схеме с тарифами на проезд в Киеве

Цена на проезд в общественном транспорте Киева может подняться до 12-15 гривен, а летом киевляне лучше воспримут изменения

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Эксперт по транспортному регулирования и директор аналитической компании А+С Украиной Дмитрий Беспалов заявил, что лето – лучшее время для повышения цен на проезд в общественном транспортев Киеве.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо".

"Транспорт будет дорожать по той модели, по которой он работает и я думаю, что проезд подорожает не до 25 грн, а до 12-15 гривен, проси 25 для того, чтобы потом согласовать 15. Это стандартная история для киевских транспортников. Проси 100 тысяч, а тебе дадут 60" , – сказал он.

По словам Беспалова, сейчас идет торг. Окончательную сумму согласуют позже, однако повышение, вероятно будет, тем более сейчас лето.

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"Лето – это лучшее время для того, чтобы поднять цены на общественный транспорт. Многие люди в отпусках, настроение хорошее. Такое повышение тарифов воспримется лучше осенью или зимой", – говорит Беспалов

Ранее мы писали, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Из-за эпидемии коронавирусной болезни и уменьшения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривну. В противном случае для обеспечения работы предприятия требуют минимум 1 млрд 514 млн гривен.

Напомним, что в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 введут четырехдневную рабочую неделю.