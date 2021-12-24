Просто не узнать! Как украсили Центральный вокзал Киева к Новому году (фото, видео)

Вокзал в Киеве преобразился накануне Нового года. / Фото: Коллаж: Сегодня

На здании Центрального железнодорожного вокзала Киева засияла новогодняя художественная подсветка.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Пассажиров встречают огромный Дед Мороз, елка и паровоз ведущий в вагонах подарки. На вокзале много пассажиров, а возле него традиционная пробка из легковых автомобилей, привозящих пассажиров.

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На вокзале включили праздничную подсветку. Фото: Сегодня/Александр Марущак

Вокзал мог остаться без елки

Киевская прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Новогоднее дерево должны были установить до 17 декабря, однако даже 22 числа ее на вокзале не обнаружили вообще.

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Правоохранители начали проводить следователи и выяснять все обстоятельства уголовного производства. Обещали, что виновные будут наказаны. Сразу после этого елка резко нашлась.

Установили на следующий день

Сегодня, 24 декабря, елку весь день монтировали, чтобы вечером официально зажечь. На вокзале обещали организовать громкое мероприятие – с оркестром и новогодним весельем.

Елку все-таки установили. Фото: Сегодня/Александр Марущак

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