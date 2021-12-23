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После вмешательства силовиков на киевском вокзале нашлась елка: в пятницу обещают зажечь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 23:34
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Новогоднее дерево должны были установить до 17 декабря
Елка стоит в 8 раз дешевле, чем сообщалось ранее/Фото: "Укрзализныця"
Елка стоит в 8 раз дешевле, чем сообщалось ранее/Фото: "Укрзализныця"

В прокуратуре Киева расследуют исчезновение дорогостоящей елки, которая стоила 5 миллионов гривен. Ее должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала Киева. Вплоть до сегодняшнего дня елки не было, однако после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

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Елку устанавливают

Вечером, 23 декабря, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже монтируют елку. В то же время отметили, что она стоит на 5 млн гривен, а 600 тысяч гривен.

Когда засияет новогоднее дерево?

"На Южном вокзале елку было установлено еще на прошлой неделе, а 19 декабря включено волшебную новогоднюю иллюминацию на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества", — отметили в "Укрзализныце".

Елку начали устанавливать после начала расследования исчезновения денег, которые выделили на нее/Фото: "Укрзализныця"
Елку начали устанавливать после начала расследования исчезновения денег, которые выделили на нее/Фото: "Укрзализныця"

Елка стоила не 5 млн гривен, а 600 тысяч/Фото: "Укрзализныця"
Елка стоила не 5 млн гривен, а 600 тысяч/Фото: "Укрзализныця"

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Засияет новогодняя красавица 24 декабря/Фото: "Укрзализныця"
Засияет новогодняя красавица 24 декабря/Фото: "Укрзализныця"

Что было раньше?

Киевская прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Новогоднее дерево должны были установить до 17 декабря, однако даже 22 числа ее на вокзале не обнаружили вообще.

Правоохранители начали проводить следователи и выяснять все обстоятельства уголовного производства. Обещали, что виновные будут наказаны. Сразу после этого елка резко нашлась.

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