Проверки ТРЦ, штрафы и обязательное считывание сертификатов: что происходит с COVID-19 в Киеве

В Киеве все еще высокая смертность от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев все еще находится в красной зоне адаптивного карантина. Всех волнует, когда же город выйдет из красной зоны и возможно ли послабление карантина.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в столице

По состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 новый случай коронавируса за сутки. Всего в столице подтверждено 297 173 случая COVID-19

С начала пандемии в Киеве:

выздоровели 253 635 человек (252 за сутки)

умерли 7 493 человека (45 за сутки)

В Киеве все еще высокая смертность

Как заверил нас в Госпродпотребслужбе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям, но не у показателя смертности.

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"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Проверки соблюдения карантина

Впрочем, проверки по городу продолжаются. Мобильные бригады, в состав которых входят представители РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, продолжают свою работу.

"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем", – добавляет Олег Рубан.

Кого штрафуют?

Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.

"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", – добавляет Олег Рубан.

По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.

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Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина.

"Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: небходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: небходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

"В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", — добавил министр.

Изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). То же касается посетителей.

"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней", – сказал Ляшко.

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Как будем праздновать Новый год

На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки. Все из-за коронавирусных ограничений.

Какой будет праздник

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений", – говорит директор компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий

Также в этом году обещают больше новых локаций.

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