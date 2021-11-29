Перевірки ТРЦ, штрафи та обов'язкове зчитування сертифікатів: що відбувається з COVID-19 у Києві

У Києві все ще висока смертність від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ все ще знаходиться у "червоній зоні" адаптивного карантину. Усіх хвилює, коли ж місто вийде з "червоної зони" і чи можливе послаблення карантину.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у столиці

Станом на ранок 29 листопада у Києві зафіксовано 431 новий випадок коронавірусу за добу. Загалом у столиці підтверджено 297 173 випадки COVID-19

З початку пандемії у Києві:

одужали 253 635 людей (252 за добу)

померло 7 493 особи (45 за добу)

У Києві все ще висока смертність

Як запевнив нас у Держпродспоживслужбі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками, але не у показника смертності.

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"Єдиний високий показник – це смертність . А ось щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне покращення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Перевірки дотримання карантину

Втім, перевірки по місту продовжуються. Мобільні бригади, до складу яких входять представники РДА, Держпродспоживслужби та Національної поліції, продовжують свою роботу.

"На даний момент 40 мобільних бригад працюють вдень і ще 10 проводять перевірки вночі. Контроль за виконанням протиепідеміологічних заходів ми не зменшуємо", – додає Олег Рубан.

Кого штрафують?

Особлива зона контролю – це ТРЦ. Перевірки там проводять регулярно. За словами Олега Рубана, громадяни без вакцинації намагаються потрапити до торговельно-розважальних центрів.

"Щодня близько 60 штрафів складається саме на ТРЦ, які допускають перепустку таких громадян. Контроль буде продовжуватися. Більше того, згідно з постановою Кабміну, буде посилено вимоги до роботи ТРЦ і в "жовтій зоні" карантину. Вони повинні також працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в "червоній зоні". Послаблень для них поки що не буде", – додає Олег Рубан.

За словами співрозмовника, рішення про послаблення карантину ухвалюється на рівні Кабінету міністрів та державної комісії. Тому робити прогнози на сьогоднішній день дуже рано.

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Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні Кабміну.

"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифіката або перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу: необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката" , – сказав Ляшко.

У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Змінили строк дії "жовтого" COVID-сертифіката

Бізнес та громадські установи зможуть працювати лише при вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи одужання). Те саме стосується відвідувачів.

"Також змінено строк дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він становитиме 30 днів. Раніше він діяв 120 днів", – сказав Ляшко.

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє.

Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є негативний ПЛР-тест, що діє. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

Як святкуватимемо Новий рік

На Софійській площі Цього року на новорічні свята не буде ярмарку. Все через коронавірусні обмеження.

Яким буде свято

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно із 38 героями святого сімейства.

"Цьогорічного ярмарку не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження", – каже директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький

Також цього року обіцяють більше нових локацій.

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