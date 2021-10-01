Стрелка уже поймали: подробности "покушения" на главу Госархива в Киеве

У местного жителя изъяли винтовку и боеприпасы / Фото: Коллаж: Сегодня
Недавно стало известно, что в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Как оказалось, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичках, но попал в шею прохожего.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
На улице Преображенской медики госпитализировали водителя Анатолия Хромова с непроникающим ранением шеи. Копы установили личность стрелявшего – им оказался местный житель.
"Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего", – говорится в сообщении.
Из квартиры злоумышленника, 1989 года рождения, изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.
"Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", – добавляют в полиции.
Читайте другие новости по теме:
- Ранее мы сообщали, что в Одессе средь бела дня расстреляли мужчину.
- Также напомним, во Львовской области мужчина застрелил двух человек.