Рейды в транспорте Киева. Полиция проверяет COVID-документы – что делают с нарушителями (фото, видео)

С сегодняшнего дня полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева ковид-документов. Ведь с 1 ноября столица находится в красной зоне карантина.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", рейдовые группы уже вышли на "охоту".
На центральном автовокзале Киева проверяют пассажиров и водителей. Теперь проверки не только во внутриобластном транспорте, но и в городском.
Что говорят люди
Пассажиры, у которых нет ковид-документов жалуются на большой размер штрафа.
В случае отсутствия соответствующих документов у граждан будут составляться админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.
Некоторые киевляне отказываются делать вакцинацию.
Первые конфликты
Уже произошли первые конфликты. У людей, которые едут транзитом из Польши, нет нужных документов.
Что говорят в полиции – как будут ловить нарушителей
На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.
Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.
Какие наказания предусмотрены?
Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.
Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.
За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.
Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.
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