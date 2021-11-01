Рейди у транспорті Києва. Поліція перевіряє COVID-документи – що роблять із порушниками (фото, відео)

Відтепер поліцейські проводять вибіркову перевірку необхідних для проїзду у громадському транспорті Києва ковід-документів. Адже з 1 листопада столиця знаходиться в "червоній зоні" карантину.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", рейдові групи вже вийшли на "полювання".

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Поліцейські перевіряють наявність сертифікатів чи тестів / Фото: Сьогодні

На центральному автовокзалі Києва перевіряють пасажирів та водіїв. Наразі перевірки не лише у внутрішньообласному транспорті, а й у міському.

Водії також проходять перевірку / Фото: Сьогодні

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Що кажуть люди

Пасажири, які не мають ковід-документів, скаржаться на великий розмір штрафу.

У разі відсутності відповідних документів у громадян складатимуться адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім надсилаються до суду для ухвалення рішення.

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Деякі кияни відмовляються робити вакцинацію.

Перші конфлікти

Вже відбулися перші конфлікти. Люди, які їдуть транзитом із Польщі, не мають потрібних документів.

Що кажуть у поліції – як ловитимуть порушників

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

Відмітимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити Дію і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати його та показувати сертифікат. Так що обійти правила не вдасться.

Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки що за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.

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